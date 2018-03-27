Силовики задержали девять террористов в Красноярске

Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали в Красноярске девять членов террористической ячейки «Красноярский джамаат» — троих организаторов и шестерых участников. Их обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
«В ходе проведенных по 16 адресам обысков обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства. Силовики установили связь задержанных с международными террористическими организациями.
Ранее сотрудники полиции и ФСБ помешали двум жителям Ямала примкнуть к запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ. Как писало «URA.RU», мужчины хотели отправиться в Сирию.