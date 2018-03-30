Тюменцы придумали, как не платить штрафы ГИБДД

Жители Тюмени обсуждают новый вид мошенничества среди автомобилистов города и области. Злоумышленники поверх своих государственных номеров вешают чужие номера, принадлежащие другим людям. Во время фотофиксации нарушения штраф автоматически отправляется настоящему владельцу госномера.
Об этом виде мошенничества рассказали в группе «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте». Так, владелец автомобиля Mitsubishi Lancer использовал дубликат чужих госномеров. «В центре автоматизированной фиксации нарушений никто не смотрит на соответствие авто на картинке реальной машине. Фиксируется госномер, по нему автоматом распечатывается письмо владельцу. А то, что там две разные машины, это должен доказывать ни в чем не виновный обладатель настоящих номеров… У меня было такое. Приехал к ним, а они на компе открыли видео. Я не понимал, как это могло быть. Но списал все на запарку», — рассказывают пользователи Сети.
В отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Тюменской области рассказали «URA.RU», что подобных случаев, выявленных по камерам фото- и видеофиксации, всего два. «Водителей этих машин разыскивают и привлекают к административной ответственности за управление транспортом с заведомо подложными госномерами. Их лишают права управления транспортом на срок от полугода до года», — пояснили в ГИБДД. Кроме того, нарушителям выписывают штраф за установку чужих госномеров.
Ранее в Москве задержали мошенника, который по поддельным документам продал Mercedes приятеля за 1,2 миллиона рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Пострадавший рассказал, что одолжил машину знакомому на время, а тот через несколько месяцев перестал отвечать на звонки.