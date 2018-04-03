11:14 03 апреля 2018 0

Молодой человек сделал предложение своей девушке необычным способом Фото: 72.ru

Житель Тюмени в необычной форме сделал предложение своей девушке. Он приехал к ней на свидание на белом коне и с короной на голове.

Свидетелями события на Мосту влюбленных стали случайные прохожие, пишет портал 72.ru. Тюменец поднялся на мост в образе принца — верхом на коне, одетый в парадный костюм и с картонной короной на голове. Его невеста не могла скрыть восхищения таким поступком.

«Эта девушка, сияя от счастья, согласилась стать женой своего принца. До этого он приезжал к нам на тренировки, чтобы научиться уверенно держаться в седле. Все получилось!», — рассказала руководитель местного конноспортивного клуба Анастасия Криводанова. По ее словам, подобные услуги в Тюмени довольно популярны и всегда пользуются спросом. При этом научиться держаться в седле можно бесплатно, оплачивается только доставка коня до места.