В ЯНАО выбрали регионального оператора по обращению с отходами

Во вторник, 3 апреля, стало известно, что региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами станет ООО «Инновационные технологии». Компания выступила единственным претендентом, подавшим документы на конкурс.
Как сообщает «Красный север», заявку в департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО признали соотвествующей всем предъявляемым требованиям. Теперь до 1 мая регион заключит с оператором соглашение, на основании которого будет производиться вывоз и дальнейшая утилизация мусора. Как отмечается, ранее компания уже построила и запустила в эксплуатацию комплекс по сортировке мусора в Тарко-Сале и завод по переработке вторичных полимеров в Ноябрьске.
Ожидается, что в ближайшее время региональный оператор начнет работу с муниципалитетами. По словам гендиректора ООО «Инновационные технологии» Сергея Шевченко, компания уже имеет представительства в Тарко-Сале, Ноябрьске, Салехарде, Надыме. Кроме того, в ближайшее время представительство появится в Губкинском. Фактически оператор обещает создать новый объект в каждом населенном пункте — это будут либо сортировочные комплексы, либо перегрузочные станции. Последние будут использоваться там, где есть транспортное сообщение.
Отметим, с 1 января 2019 года региональный оператор станет единым платежным агентом для всего региона, а услуга будет переведена из разряда жилищных в коммунальные. Тарифы утвердит профильная региональная структура, сообщает издание.