У «Ренессанс Страхования» отозвали лицензию на добровольное страхование жизни

Центральный банк России отозвал у группы «Ренессанс Страхование» лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Причиной является отказ самой фирмы от деятельности, которая предусматривается лицензией.
Решение об отзыве лицензии было принято в среду, 4 апреля. Приказ об этом подписал первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. На Урале филиалы компании «Ренессанс Страхование» присутствуют в Екатеринбурге и Челябинске. Также страховая фирма ведет свою деятельность в Перми.
Ранее свердловская пенсионерка осудила у страховой компании «Ренессанс Жизнь» несколько сотен тысяч рублей за то, что ей под видом вклада навязали страховку жизни. Справедливость она была вынуждена искать в генпрокуратуре. Суд отклонил иск женщины. Теперь пенсионерка просит надзорное ведомство помочь ей, она осталась без денег.