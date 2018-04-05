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05 апреля 2018
12:05  05 апреля 2018 0

У «Ренессанс Страхования» отозвали лицензию на добровольное страхование жизни

Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, ренессанс кредит
Страховая компания сама отказалась от деятельности по лицензииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральный банк России отозвал у группы «Ренессанс Страхование» лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Причиной является отказ самой фирмы от деятельности, которая предусматривается лицензией.

Решение об отзыве лицензии было принято в среду, 4 апреля. Приказ об этом подписал первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. На Урале филиалы компании «Ренессанс Страхование» присутствуют в Екатеринбурге и Челябинске. Также страховая фирма ведет свою деятельность в Перми.

Ранее свердловская пенсионерка осудила у страховой компании «Ренессанс Жизнь» несколько сотен тысяч рублей за то, что ей под видом вклада навязали страховку жизни. Справедливость она была вынуждена искать в генпрокуратуре. Суд отклонил иск женщины. Теперь пенсионерка просит надзорное ведомство помочь ей, она осталась без денег.

Иван Шестак
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