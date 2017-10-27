14:28 27 октября 2017 0

Екатеринбурженка даже не подозревала, что деньги она переводит не на новый вклад, а в другую компанию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловская пенсионерка, отсудившая у банка «Открытие» и страховой компании «Ренессанс Жизнь» несколько сот тысяч рублей за то, что под видом вклада ей навязали страховку жизни, вынуждена искать защиту в генпрокуратуре. Суд нашел формальные основания и сначала отменил решение, а затем и вовсе отклонил иск. Теперь пенсионерка просит надзорное ведомство разобраться в ситуации: она осталась без своих денег, да и еще обязана вернуть все, что было взыскано со страховой компании.

Ольга Бажулина обратилась к замгенпрокурора по УрФО, на приеме она рассказала о том, в каком положении оказалась. В ноябре 2015 года она пришла в банк, чтобы продлить срок действия договора. Сотрудница банка сначала стала предлагать, а потом уговаривать переоформить договор на новый срок и с новыми условиями.

Как она объяснила, это будет такой же вклад, но со страхованием. Бажулина уточнила, останутся ли деньги в банке, и сотрудник ей это подтвердил. Она подписала все предложенные им документы и продлила вклад. Осенью 2016 года ей стали звонить из банка «Открытие» с требованием заплатить двести тысяч рублей. В банке ошеломленной пенсионерке сказали, что на самом деле она заключила договор страхования жизни. Деньги были перечислены на счет страховой компании «Ренессанс Жизнь», партнера банка, и, чтобы их вернуть, нужно заплатить в течение четырех лет еще 800 тысяч рублей. Пенсионерка потребовала вернуть хотя бы те деньги, что она уже вложила. Компания ей отказала, и она пошла в суд, который полностью встал на ее сторону. Ей не только вернули деньги, но и еще и оштрафовали страховую компанию на 100 тысяч рублей, еще более полумиллиона рублей списали на неустойки.

Но в сентябре 2017 года заочное решение суда было отменено. Основанием послужила не суть дела, а несоблюденные формальности: почтовая корреспонденция для компании « Ренессанс. Жизнь» была отправлена по другому адресу. В обращении к замгенпрокурору Бажулина, впрочем, приводит другое объяснение. «На новый суд приехали юристы из Москвы, которые пояснили, что для них это дело представляет „спортивный“ интерес и подключены связи руководства страховой компании».

В октябре суд вообще отказал в удовлетворении требований Бажулиной. «Это вызывает множество вопросов, так как в материалы дела ни с моей стороны, ни со стороны страховой компании или банка не было представлено каких-либо новых документов или иных доказательств», — отмечает пенсионерка.

На сайте компании «Ренессанс Жизнь» есть информация о том, что у компании есть филиал в Екатеринбурге Сайт компании

В компании «Ренессанс Жизнь» отмечают, что вообще не знали о процессе. «Компания как юридическое лицо зарегистрирована в Москве, и у нас отсутствуют филиалы и представительства, в том числе в Екатеринбурге», — говорится в ответе организации, подписанном PR-менеджером отдела маркетинга и PR Вячеславом Маркиным. На сайте компании, впрочем, наш город как филиал в их перечне присутствует. В их ответе содержится также указание на то, что компания вообще может расценить иск пенсионерки как потребительский экстремизм. В обосновании этого они говорят о том, что пенсионерка потребовала увеличения исковых требований. «Законам РФ это не противоречит», — коротко поясняет ситуацию адвокат Светлана Герасимова.

«Подобные случаи адвокаты нашего бюро наблюдают постоянно. Сейчас идет вал обращений по таким делам, причем с разными банками. Однако я считаю, что в законе и в судебной практике есть решения этих ситуаций. Так, в данном случае пенсионерка пришла не в страховую компанию за страхованием жизни, а в свой банк для переоформления вклада. Ее обслуживал именно сотрудник банка. Как следует из дела, ее накопления в сумме 200 413 рублей 29 копеек полностью перешли на счет страховой компании, и страховая премия подогнана под количество денег на ее счете. На мой взгляд, сотрудники банка не довели необходимую информацию до потребителя, вследствие чего и были перечислены деньги — это злоупотребление правом, и договор страхования является ничтожным. Что же касается действий сотрудника банка, то, на мой взгляд, в его действиях есть признаки мошенничества. Совершенно правильно Бажулина обратилась к заместителю генерального прокурора России с жалобой», — говорит адвокат Павел Бабиков.