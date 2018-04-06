В Тобольске начался «локальный паводок» — пока он затронул только здание местного отдела ГИБДД в седьмом микрорайоне, куда с утра не могут попасть люди. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» один из жителей Тобольска, глубина лужи местами составляет 15 сантиметров.
«Затопило, люди не могут зайти в ГИБДД, лучше бы вообще закрыли этот вход, — говорит собеседник агентства. — Многие не знают, что туда еще через подвал можно зайти». Правда, попасть через второй вход к тобольским автоинспекторам тоже непросто: на двери выломана ручка, так что открыть ее проблематично. «Ручку замотали тряпкой, но это, конечно, не помогло, и она все равно не открывается», — пояснил тоболяк.
Внезапный «паводок» уже аукнулся начальнику отдела ГИБДД Александру Лукьянову, который утром приехал на работу. Выйдя из припаркованного автомобиля, он через затопленную территорию с трудом пробрался к крыльцу здания. Этот момент даже попал на видео.
Видео: читатель «URA.RU», Youtube
В УГИБДД Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что примут необходимые меры. «Действительно, из-за особенностей рельефа около Госавтоинспекции собирается талая вода и образуется большая лужа, — подтвердили там. — Но в здании всегда открыт вход с торца, люди заходят через него. Для удобства людей, чтобы проинформировать тех, кто не знает об этом входе, затопленная территория будет затянута сигнальной лентой и будет размещено соответствующее объявление о втором входе».
В региональном управлении Госавтоинспекции отметили, что земля, на которой находится здание тобольского отдела, ГИБДД не принадлежит. Из-за этого самостоятельно раз и навсегда решить проблему с лужей здесь не могут.