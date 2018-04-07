19:42 07 апреля 2018 1

На жизнь он планирует зарабатывать чтением лекций Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что нашел себе работу. Он будет трудиться лектором в Академии спикеров Нидерландов.

«Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями», — пишет Саакашвили на своей странице в Facebook. Однако бывший президент Грузии надеется, что ему не придется работать лектором долго. Он планирует использовать свой опыт «не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации».

Лишенный украинского гражданства, Саакашвили был выслан в Польшу, откуда он ранее незаконно попал на Украину. Позднее Саакашвили уехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право легально работать на территории страны.