14:08 09 апреля 2018 4

Сейчас собака все еще находится в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В тюменском поселке Метелево местный житель покалечил дворовую собаку. Штыковой лопатой мужчина распорол правый бок животного. Благодаря социальным сетям об инциденте узнали жители населенного пункта, которые смогли найти приют животному.

О происшествии узнала местная жительница, которая разместила пост со снимком пострадавшей собаки в группе «Подслушано. Калининский район. Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» (разместить снимок редакция не может по этическим причинам). Уже после за раненой собакой приехали волонтеры фонда «Потеряшки». Они передали жертву ветеринару, который провел операцию, уточняет «Мегатюмень», сейчас собака в тяжелом состоянии.

Сама женщина в комментариях к посту рассказала, что мужчина продолжает гулять с лопатой по поселку: «По моим предположениям, эта лопата заточена, так как рана резаная как скальпелем, я была рядом с собакой и видела. Этот нечеловек опасен для общества! Он машет своей лопатой во все стороны, угрожает». Также местная жительница добавляет, что заявление в полицию уже написано, но люди, которые обратились, боятся возмездия: «Девушка, которая написала заявление на него, боится выходить из дома, а у нее детки маленькие. Я, как и многие в нашем районе, считаю, что он представляет реальную угрозу».

Стоит отметить, что тюменцы очень эмоционально обсуждают происшествие: «Живет там мужик неадекватный, он всегда на него (пса) орал и говорил, что убьет. Я сделал ему замечание, так он и мне сказал, что я тоже не жилец», «Срочно надо убирать этого человека, нужно в специализированное место его закрывать», «Ужас! Бедная собака! Люди, что с вами происходит? Остановитесь, наконец».