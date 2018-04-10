09:08 10 апреля 2018 0

Ранее Екатерина Варнава уже снималась у Даниила Величко Фото: Инстаграм Екатерины Варнавы

Актриса Екатерина Варнава представила своим подписчикам в социальной сети Instagram новый образ. На снимке звездного фотографа Даниила Величко звезда юмористических шоу изображена обнаженной с непривычно короткими волосами.

Варнава подписала фото такими словами: «Знакомьтесь с моим альтер-эго!». Пост уже собрал несколько сотен комментариев. Ряд подписчиков хвалит креативную идею Варнавы: «Неожиданно», «Очень красиво! Вам идет стрижка и этот цвет волос», «Смена имиджа? Очень идет!», «Катюша с короткой стрижкой ты просто огонь», «Катя, с Вас картины писать! Вы прекрасны!». Некоторые пользователи пытались найти схожие черты с другими знаменитостями: «Ваааау! Шикарно. Напомнила Клеопатру», «А мне Юлию Волкову из Тату напомнила», «Поначалу думала, что это Андрей Петров». А некоторые откровенно выразили свое негодование: «Какой-то скелет, обтянутый кожей. Вам не идет», «Что это за мальчик?», «Становишься похожей на анорексичку. Перебор».

Ранее звезда юмористического шоу Comedy Woman уже снималась у Даниила Величко. Откровенное фото без одежды собрало восхитительные комментарии подписчиков.