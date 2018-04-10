{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
09 апреля 2018
09:08  10 апреля 2018 0

Звезда Comedy Woman подстриглась «под мальчика». ФОТО

Ранее Екатерина Варнава уже снималась у Даниила ВеличкоФото: Инстаграм Екатерины Варнавы

Актриса Екатерина Варнава представила своим подписчикам в социальной сети Instagram новый образ. На снимке звездного фотографа Даниила Величко звезда юмористических шоу изображена обнаженной с непривычно короткими волосами.

Варнава подписала фото такими словами: «Знакомьтесь с моим альтер-эго!». Пост уже собрал несколько сотен комментариев. Ряд подписчиков хвалит креативную идею Варнавы: «Неожиданно», «Очень красиво! Вам идет стрижка и этот цвет волос», «Смена имиджа? Очень идет!», «Катюша с короткой стрижкой ты просто огонь», «Катя, с Вас картины писать! Вы прекрасны!». Некоторые пользователи пытались найти схожие черты с другими знаменитостями: «Ваааау! Шикарно. Напомнила Клеопатру», «А мне Юлию Волкову из Тату напомнила», «Поначалу думала, что это Андрей Петров». А некоторые откровенно выразили свое негодование: «Какой-то скелет, обтянутый кожей. Вам не идет», «Что это за мальчик?», «Становишься похожей на анорексичку. Перебор».

Ранее звезда юмористического шоу Comedy Woman уже снималась у Даниила Величко. Откровенное фото без одежды собрало восхитительные комментарии подписчиков.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров