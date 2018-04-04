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04 апреля 2018
19:16  04 апреля 2018 0

В Сети обсуждают откровенные снимки звезды Comedy Woman. «Ваша нога великолепна!» ФОТО

Поклонники отметили смелость ВарнавыФото: Екатерина Варнава, Instagram

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась в Instagram откровенным снимком без одежды, который сделал фотограф и дизайнер Даниил Величко. Пользователи соцсети восхитились фигурой артистки и завалили ее комплиментами.

Как отметил в своем профиле Величко, ретушь на снимке практически отсутствует. Поклонники Варнавы оценили ее «бесконечные» ноги и профессионализм фотографа. «Очень красиво. Хочется долго разглядывать», «Фантастическая красота, глаз не оторвать», «Была бы у меня такая фигура, вообще одежду бы не носила», «Смело!», «Екатерина, ваша нога великолепная, вы прям как кошечка!», «Несмотря на отсутствие одежды, фото совсем не пошлое», — прокомментировали пост фанаты.

Однако нашлись и критики, не оценившие работу модели. «В спортзал не пробовала походить? Селедка», «Фото красивое, спасибо фотографу. Вы, Катя, самой обычной внешности», «Мода голыми фоткаться?! Можно и не закрываться…капец», «Не понимаю, что там красивого, ну голая худая женщина, и что?» — написали пользователи.

Ранее Екатерина Варнава призналась, что за последние два года пережила смерть родных. Как писало «URA.RU», артистка рассказала, что пробел от смерти отца, родного брата и тети «нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастет».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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