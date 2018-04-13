Тюменские коммунисты составили список на выборы в Гордуму

18:18 13 апреля 2018 0

Коммунисты определили, кто пойдет в гордуму Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские коммунисты сформировали список по единому округу на выборы в Тюменскую городскую думу. По информации источников «URA.RU», «красные праймериз» прошли сегодня, 13 апреля, в закрытом режиме. «Ни одного из действующих депутатов в списке нет», — сообщил один из собеседников агентства.

Сергей Пыхалов — №2 в списке коммунистов на выборах в Гордуму Тюмени Фото: с сайта kprf72.ru

Список возглавила первый секретарь обкома КПРФ Тамара Казанцева. Вторую строчку занял помощник депутата Облдумы Сергей Пыхалов. «Мандат в этот раз, судя по всему, будет один, — пояснил источник. — Он достанется Пыхалову».

В 2013 году от КПРФ по спискам в Тюменскую городскую думу прошли Александр Чепик и Юрий Безбородов, который впоследствии был исключен из партии. Третий коммунист, Динар Абукин, победил на выборах по одномандатному округу. «В 2013-м были территориальные группы, в думу заходили те, кто набрал больше голосов, — пояснил источник. — А в этом году список единый, все будет в порядке очередности».

Тамара Казанцева по телефону отказалась от комментариев.

Депутат Гордумы Александр Чепик косвенно подтвердил информацию о списке. «Вы, урашники, всегда меня удивляете вашей осведомленностью. Я воздержусь от комментариев по этому вопросу. Что же касается меня — моей кандидатуры в числе кандидатов в список нет», — заявил он.