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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:35  20 апреля 2018 0

«Деградацию» Telegram связали с планами Дурова создать свою криптовалюту. «Решил стать новым Мавроди»

Клипарты 2018. Сургут, доллар, финансы, валюта, биткоин, криптовалюта, деньги
Telegram может стать новой криптоплатформойФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Одной из причин ограничения работы Telegram на территории РФ могли спать опасения ФСБ относительно финансовых планов владельца мессенджера Павла Дурова. По одной из версий, бизнесмен хотел создать на базе приложения новую неконтролируемую криптовалюту.

Известно, что «деградация» популярного мессенджера обсуждались на совещании 12-го центра ФСБ, занимающего вопросами информационной безопасности. Один из сотрудников силового ведомства Роман Антипкин разослал коллегам письмо, в котором рассказал о замысле Дурова. «История — не про ключи и терроризм. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны», — приводит фрагмент письма РБК.

По мнению Антипкина новой валютой мгновенно начнут пользоваться террористы и торговцы запрещенными вещества. «Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту», — добавил сотрудник ФСБ. Позже сам Антипкин в беседе с РБК опроверг существование письма.

Напомним, что при «деградации» Telegram службами Роскомнадзора временно оказались недоступны сайты многих российских и зарубежных компаний. Позже советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко извинился за действия надзорного ведомства, добавив, что ситуация уже исправлена.

Сергей Макеев
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