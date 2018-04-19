Клименко извинился за блокировки сайтов Роскомнадзором

Советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко принес извинения компаниям, сайты которых оказались временно недоступны из-за действий Роскомнадзора при «деградации» Telegram. По его словам, ситуация уже стабилизировалась и жалоб на неработающие сайты поступает не больше, чем обычно.
«Наверное, действительно имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее
Напомним, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России. 16 апреля информация о решении суда направлена операторам связи. Они, в свою очередь, должны были ограничить доступ к интернет-версии, веб-клиенту и приложению мессенджера. Кроме того, блокировка ждет и американскую социальную сеть Facebook, которая до конца 2018 года должна локализовать базы данных российских граждан на территории РФ и устранить другие нарушения, напоминает «Ридус».