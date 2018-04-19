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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:24  19 апреля 2018 0

Клименко извинился за блокировки сайтов Роскомнадзором

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Действия надзорного ведомства привели к сбоям в работе сайтов других компанийФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко принес извинения компаниям, сайты которых оказались временно недоступны из-за действий Роскомнадзора при «деградации» Telegram. По его словам, ситуация уже стабилизировалась и жалоб на неработающие сайты поступает не больше, чем обычно.

«Наверное, действительно имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менеекакого-то глобального катаклизма не произошло», — сказал Клименко в интервью телеканалу «НТВ».

Напомним, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России. 16 апреля информация о решении суда направлена операторам связи. Они, в свою очередь, должны были ограничить доступ к интернет-версии, веб-клиенту и приложению мессенджера. Кроме того, блокировка ждет и американскую социальную сеть Facebook, которая до конца 2018 года должна локализовать базы данных российских граждан на территории РФ и устранить другие нарушения, напоминает «Ридус».

Сергей Макеев
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