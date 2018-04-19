Клименко извинился за блокировки сайтов Роскомнадзором

14:24 19 апреля 2018 0

Действия надзорного ведомства привели к сбоям в работе сайтов других компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

Советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко принес извинения компаниям, сайты которых оказались временно недоступны из-за действий Роскомнадзора при «деградации» Telegram. По его словам, ситуация уже стабилизировалась и жалоб на неработающие сайты поступает не больше, чем обычно.

«Наверное, действительно имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее какого-то глобального катаклизма не произошло», — сказал Клименко в интервью телеканалу «НТВ».

Напомним, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России. 16 апреля информация о решении суда направлена операторам связи. Они, в свою очередь, должны были ограничить доступ к интернет-версии, веб-клиенту и приложению мессенджера. Кроме того, блокировка ждет и американскую социальную сеть Facebook, которая до конца 2018 года должна локализовать базы данных российских граждан на территории РФ и устранить другие нарушения, напоминает «Ридус».