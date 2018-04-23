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Главные новости Тюменской области
13:27  23 апреля 2018 1

В лесу Тюмени нашли тело пропавшего неделю назад подростка

Белки в лесу, лес, деревья
Мальчика обнаружили в лесополосеФото: Нина Калинина © URA.RU

В воскресенье, 22 апреля, в лесополосе в Московском поселке Тюменского района обнаружили тело 17-летнего подростка. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

В ведомстве рассказали, что обстоятельства гибели несовершеннолетнего устанавливаются, точная причина смерти станет известна после экспертизы. Сейчас по данному факту проводится проверка. Подросток пропал почти неделю назад, родные и близкие размещали посты о поиске ребенка в социальных сетях.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Москве школьники бросили приятеля умирать в лесу. После вечеринки ему стало плохо из-за отравления алкоголем, и он упал в обморок. Позже парня нашли уже мертвым. Предполагается, что подросток умер от обморожения.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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