В лесу Тюмени нашли тело пропавшего неделю назад подростка

В воскресенье, 22 апреля, в лесополосе в Московском поселке Тюменского района обнаружили тело 17-летнего подростка. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
В ведомстве рассказали, что обстоятельства гибели несовершеннолетнего устанавливаются, точная причина смерти станет известна после экспертизы. Сейчас по данному факту проводится проверка. Подросток пропал почти неделю назад, родные и близкие размещали посты о поиске ребенка в социальных сетях.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Москве школьники бросили приятеля умирать в лесу. После вечеринки ему стало плохо из-за отравления алкоголем, и он упал в обморок. Позже парня нашли уже мертвым. Предполагается, что подросток умер от обморожения.