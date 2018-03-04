Московские школьники бросили друга умирать в лесу

В Мытищинском лесу в Подмосковье нашли тело 16-летнего парня. После вечеринки с друзьями ему стало плохо, но помочь ему никто не смог.
По имеющимся данным, 3 марта четверо московских школьников отмечали день рождения друга в лесу около деревни Нагорное Мытищинского района. Через некоторое время двое из них ушли, а двое оставшихся — парень и девушка — почувствовали себя плохо (видимо, из-за передозировки алкоголя). Молодой человек упал в обморок, а девушка пошла за помощью. Позже парня нашли уже мертвым. Предполагается, что он умер от обморожения.
Сейчас следователи ГСУ СК России по Московской области выясняют все обстоятельства произошедшего. «Проводится доследственная проверка» по факту гибели молодого человека «без видимых признаков насильственной смерти», сообщает РИА «Новости».