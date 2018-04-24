12:57 24 апреля 2018 0

Лесопарк обретет детскую и спортивную площадки Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В скандальном лесопарке «Затюменский» к середине лета появятся качели, карусели, спортивные тренажеры, а также огромные фигуры пчелы и божьей коровки. Закупку на поставку малых архитектурных форм в рамках благоустройства лесопарка объявила Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени. Максимальная стоимость контракта установлена почти в 19,3 миллиона рублей.

Как говорится в документации, в лесопарке установят пять детских игровых комплексов, самый дешевый из них стоит около 203 тысяч рублей, самый дорогой — более 10 миллионов рублей. Кроме того, там появятся спортивный комплекс за 850 тысяч, три типа качелей, песочница, качалка, балансир, карусели и велопарковка. Подрядчик обязан будет также поставить в лесопарке на специально забетонированных площадках фигуры пчелы за 195 тысяч рублей и божьей коровки — за 185 тысяч.

Самый крупный игровой комплекс будет стоить больше 10 миллионов рублей Фото: сайт госзакупок

В лесопарке поставят несколько разных игровых комплексов Фото: сайт госзакупок

Планируется установить также качели, карусели и качалки Фото: сайт госзакупок

Для украшения памятника природы регионального значения предусмотрены две почти двухметровые фигуры пчелы и божьей коровки Фото: сайт госзакупок

Все работы должны быть завершены в течение 60 дней с момента подписания контракта, говорится в документации. Электронный аукцион по выбору подрядчика пройдет 3 мая.

Ранее вокруг проекта благоустройства лесопарка «Затюменский», который является памятником природы регионального значения, разгорелся скандал. Экологи опасались за сохранность природного комплекса, городские чиновники уверяли, что эти опасения напрасны. Замглавы администрации Тюмени Максим Афанасьев отмечал, что в лесопарке была, есть и будет только одна асфальтовая дорожка длиной 4 километра, а уже имеющиеся тропинки будут просто отсыпаны песочно-гравийной смесью. В итоге контракт был заключен с автором единственной заявки, поступившей на конкурс — АО «ТОДЭП», сумма договора составила 228 миллионов 591 тысячу рублей.