Заместитель Собянина за год разбогател в 32 раза

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов за 2017 год заработал 219,7 млн рублей. Такие данные представлены в декларации чиновника, опубликованной на сайте московской мэрии.
За 2016 год Ликсутов заработал 6,8 млн рублей, а за 2017-й уже почти 220 млн рублей — таким образом, его доход за год увеличился почти в 32 раза. Из документа следует, что заместитель Сергея Собянина владеет тремя земельными участками общей площадью 4170 квадратных метров, жилым домом (2129,5 квадратных метра) и двумя нежилыми помещениями (234,5 и 192 квадратных метров соответственно). В собственности Ликсутова также находятся два автомобиля (Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG) и три мотоцикла. При этом годом ранее имущества у заммэра было больше — в новой декларации уже нет квартиры площадью почти 180 квадратных метров, двух машиномест, автомобиля Mercedes-Benz CL 550 и еще двух мотоциклов.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы не нашли нарушений в декларации о доходах Леонида Слуцкого. Представители Фонда борьбы с коррупцией утверждали, что Слуцкий не задекларировал некий участок на Рублевке, сообщала «Национальная служба новостей».