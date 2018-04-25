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25 апреля 2018
20:04  25 апреля 2018 0

Заместитель Собянина за год разбогател в 32 раза

Московский Урбанистический Форум. День 2, Ликсутов Максим
Максим Ликсутов задекларировал доход в 219,7 млн рублейФото: Антон Белицкий © URA.RU

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов за 2017 год заработал 219,7 млн рублей. Такие данные представлены в декларации чиновника, опубликованной на сайте московской мэрии.

За 2016 год Ликсутов заработал 6,8 млн рублей, а за 2017-й уже почти 220 млн рублей — таким образом, его доход за год увеличился почти в 32 раза. Из документа следует, что заместитель Сергея Собянина владеет тремя земельными участками общей площадью 4170 квадратных метров, жилым домом (2129,5 квадратных метра) и двумя нежилыми помещениями (234,5 и 192 квадратных метров соответственно). В собственности Ликсутова также находятся два автомобиля (Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG) и три мотоцикла. При этом годом ранее имущества у заммэра было больше — в новой декларации уже нет квартиры площадью почти 180 квадратных метров, двух машиномест, автомобиля Mercedes-Benz CL 550 и еще двух мотоциклов.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы не нашли нарушений в декларации о доходах Леонида Слуцкого. Представители Фонда борьбы с коррупцией утверждали, что Слуцкий не задекларировал некий участок на Рублевке, сообщала «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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