Челябинцам назвали цену на капусту для засолки

Челябинская область готовится к традиционному осеннему сезону засолки капусты. Как показал анализ объявлений на популярной платформе «Авито», местные фермеры и частные хозяйства предлагают урожай по ценам от 22 до 50 рублей за килограмм.
«Капуста белокочанная для засолки и хранения на зиму», — предлагает на онлайн-платформе продавец из Усть-Катава. Он назначил цену в 22 рубля за килограмм.
Двое садоводов из Челябинска продают урожай по цене 25 рублей за килограмм, еще двое — из Златоуста и Миасса — по 30 рублей. Цена на фермерские вилки доходит до 50 рублей за килограмм. На сайте представлено одно оптовое предложение. Купить капусту можно за 19 рублей за кило, но при покупке какого объема действует эта цена, продавец не указывает.
Ранее URA.RU подсчитывало, что самостоятельная заготовка квашеной капусты обходится жителям Челябинска в 75–100 рублей за трехлитровую банку, тогда как фермеры продают готовый продукт по 400–500 рублей за ту же емкость. При покупке квашеной капусты на развес цена может достигать 250–300 рублей за килограмм.
