Под Копейском продают завод за 450 млн рублей

В Челябинской области на продажу выставлен действующий завод по производству битума в Копейске. Предприятие работает с 2001 года, занимает территорию площадью 16 гектаров и способно ежегодно выпускать до 160 тысяч тонн продукции. Информация об этом размещена на платформе «Авито».
«Введен в эксплуатацию в 2001 году. Расположен на территории в 16 Га. Проектная мощность завода позволяет поддерживать высокий уровень производства, что составляет 150 000–160 000 тонн битума в год при условии непрерывной работы в 330 дней», — говорится в тексте объявления.
В настоящее время завод используется в качестве склада битумных материалов, но инфраструктура полностью готова к возобновлению работы. Продавец предлагает купить готовый бизнес, оформив покупку через форму юрлица «общество с ограниченной ответственностью», с возможностью отдельно приобрести имущество с доплатой НДС.
В объявлении отмечается, что производственная линия включает установку ВITURОХ для получения окисленного битума. Оборудование австрийской компании R?RNER позволяет выпускать различные виды битума с производительностью до 20 тонн в час. В качестве инженерных сетей на объекте имеются электричество, зарегистрированная скважина для водоснабжения, газоснабжение и собственная котельная мощностью 5,5 мегаватта.
Ранее на продажу в Челябинской области уже выставлялись крупные промышленные объекты, в том числе Миньярский прокатно-термический завод и бизнес по добыче и переработке железной руды в Уйском районе. Оба предприятия, как и битумный завод в Копейске, размещали информацию о продаже на интернет-площадках, предлагая инвесторам готовую инфраструктуру и действующее оборудование.
