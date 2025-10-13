В Перми задержан местный житель, подозреваемый в серии краж велосипедов и электросамокатов. На его счету около 20 эпизодов с общим ущербом около полумиллиона рублей, сообщает региональное МВД.
«В Перми полицейские задержали подозреваемого в серии краж двухколесного транспорта. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение жителя Мотовилихинского района, у которого с лестничной площадки похитили велосипед стоимостью 33 тысячи рублей», — говорится на странице во «ВКонтакте» краевого главка.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего ранее судимого местного жителя. По информации правоохранительных органов, мужчина причастен к примерно 20 аналогичным преступлениям на территории четырех районов Перми: Ленинского, Мотовилихинского, Дзержинского и Свердловского.
Как установило следствие, в течение четырех месяцев злоумышленник систематически совершал кражи электросамокатов и велосипедов, которые затем сбывал, а вырученными средствами распоряжался по своему усмотрению. Общий ущерб от его действий оценивается примерно в полмиллиона рублей.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полицейские продолжают работу по установлению местонахождения похищенного имущества.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в серии преступлений, связанных с кражей и угоном автомобилей. При задержании подозреваемые признались, что совершали преступления «ради забавы».
