13 октября 2025

В Перми задержали подозреваемого в серии краж велосипедов и самокатов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Велосипеды похищались в четырех районах Перми
Велосипеды похищались в четырех районах Перми Фото:

В Перми задержан местный житель, подозреваемый в серии краж велосипедов и электросамокатов. На его счету около 20 эпизодов с общим ущербом около полумиллиона рублей, сообщает региональное МВД. 

«В Перми полицейские задержали подозреваемого в серии краж двухколесного транспорта. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение жителя Мотовилихинского района, у которого с лестничной площадки похитили велосипед стоимостью 33 тысячи рублей», — говорится на странице во «ВКонтакте» краевого главка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего ранее судимого местного жителя. По информации правоохранительных органов, мужчина причастен к примерно 20 аналогичным преступлениям на территории четырех районов Перми: Ленинского, Мотовилихинского, Дзержинского и Свердловского.

Как установило следствие, в течение четырех месяцев злоумышленник систематически совершал кражи электросамокатов и велосипедов, которые затем сбывал, а вырученными средствами распоряжался по своему усмотрению. Общий ущерб от его действий оценивается примерно в полмиллиона рублей.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полицейские продолжают работу по установлению местонахождения похищенного имущества.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в серии преступлений, связанных с кражей и угоном автомобилей. При задержании подозреваемые признались, что совершали преступления «ради забавы».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми задержан местный житель, подозреваемый в серии краж велосипедов и электросамокатов. На его счету около 20 эпизодов с общим ущербом около полумиллиона рублей, сообщает региональное МВД.  «В Перми полицейские задержали подозреваемого в серии краж двухколесного транспорта. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение жителя Мотовилихинского района, у которого с лестничной площадки похитили велосипед стоимостью 33 тысячи рублей», — говорится на странице во «ВКонтакте» краевого главка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего ранее судимого местного жителя. По информации правоохранительных органов, мужчина причастен к примерно 20 аналогичным преступлениям на территории четырех районов Перми: Ленинского, Мотовилихинского, Дзержинского и Свердловского. Как установило следствие, в течение четырех месяцев злоумышленник систематически совершал кражи электросамокатов и велосипедов, которые затем сбывал, а вырученными средствами распоряжался по своему усмотрению. Общий ущерб от его действий оценивается примерно в полмиллиона рублей. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полицейские продолжают работу по установлению местонахождения похищенного имущества. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в серии преступлений, связанных с кражей и угоном автомобилей. При задержании подозреваемые признались, что совершали преступления «ради забавы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...