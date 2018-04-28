{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,73
Динамика за 2 недели
Евро 75,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
12:33  28 апреля 2018 0

В Кургане продают кости и зуб мамонта через Avito. ФОТО

Курганец через интернет пытается продать зуб и кости вымершего животногоavito.ru

Житель Кургана продает зуб и кости мамонта. Объявление об этом он разместил на сайте Avito в пятницу, 27 апреля. За окаменелый зуб древнего животного, фрагмент ребра длиной около 48 см и часть позвонка курганец по имени Алексей просит 5 тыс. рублей.

Оперативно связаться с продавцом не получилось. По словам директора Курганского областного краеведческого музея Александра Кайдалова, останки мамонта курганец мог найти, например, на территории Зауралья — такие случаи уже были. В то же время, с фактами продажи зубов или костей вымерших млекопитающих частными лицами в нашем регионе он не сталкивался.

«Законодательство однозначно говорит, что незаконна продажа артефактов, связанных с людьми. Грубо говоря, если человек продает меч, которому тысяча лет, — это незаконно», — рассказал «URA.RU» декан исторического факультета Курганского госуниверситета Денис Маслюженко. В случае с предметами, не связанными с деятельностью людей, ситуация получается спорной. С одной стороны, все, что находится в недрах, является собственностью государства. «С другой стороны, я не встречался со случаями продажи останков мамонтов, и не могу с уверенностью сказать, как к ним применяется данная норма законодательства», — добавил Маслюженко.

Добыча бивней мамонтов и других материалов мамонтовой фауны в России разрешена только при наличии соответствующей лицензии. Впрочем, бывают случаи, когда люди находят зубы или фрагменты костей ископаемых животных совершенно случайно.

Как оказалось, объявлений о продаже таких находок в интернете достаточно много. Можно найти специализированные сайты и группы в соцсетях. Стоимость одного зуба составляет от нескольких тысяч рублей и выше — все зависит от состояния и размеров товара. Из них могут изготавливать кулоны, статуэтки, рукоятки для ножей и другие предметы, которые в дальнейшем продаются на аукционах.

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров