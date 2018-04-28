Житель Кургана продает зуб и кости мамонта. Объявление об этом он разместил на сайте Avito в пятницу, 27 апреля. За окаменелый зуб древнего животного, фрагмент ребра длиной около 48 см и часть позвонка курганец по имени Алексей просит 5 тыс. рублей.
Оперативно связаться с продавцом не получилось. По словам директора Курганского областного краеведческого музея Александра Кайдалова, останки мамонта курганец мог найти, например, на территории Зауралья — такие случаи уже были. В то же время, с фактами продажи зубов или костей вымерших млекопитающих частными лицами в нашем регионе он не сталкивался.
«Законодательство однозначно говорит, что незаконна продажа артефактов, связанных с людьми. Грубо говоря, если человек продает меч, которому тысяча лет, — это незаконно», — рассказал «URA.RU» декан исторического факультета Курганского госуниверситета Денис Маслюженко. В случае с предметами, не связанными с деятельностью людей, ситуация получается спорной. С одной стороны, все, что находится в недрах, является собственностью государства. «С другой стороны, я не встречался со случаями продажи останков мамонтов, и не могу с уверенностью сказать, как к ним применяется данная норма законодательства», — добавил Маслюженко.
Добыча бивней мамонтов и других материалов мамонтовой фауны в России разрешена только при наличии соответствующей лицензии. Впрочем, бывают случаи, когда люди находят зубы или фрагменты костей ископаемых животных совершенно случайно.
Как оказалось, объявлений о продаже таких находок в интернете достаточно много. Можно найти специализированные сайты и группы в соцсетях. Стоимость одного зуба составляет от нескольких тысяч рублей и выше — все зависит от состояния и размеров товара. Из них могут изготавливать кулоны, статуэтки, рукоятки для ножей и другие предметы, которые в дальнейшем продаются на аукционах.