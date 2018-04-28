МИД предупредил моряков об украинских пиратах

Украинцы начали захватывать корабли
Министерство иностранных дел РФ сделало предупреждение для судовладельцев. Как заявляет ведомство, в последнее время возник серьезный риск «пиратских захватов» кораблей со стороны украинцев.
«МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — цитирует телеканал RT заявление российского МИД.
Как отмечают дипломаты, риск существует не только для кораблей под российским флагом, но и судов любых иных государств, заходивших в порты Крыма. При этом позицию украинских властей по данному вопросу дипломаты назвали «провокационной».