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Главные новости Тюменской области
19:30  28 апреля 2018 2

Мэрия Тюмени начала кастинг на место замглавы. Единственному кандидату припомнили порноскандал с несовершеннолетними на «вписке»

Чиновники. Отраслевое совещание по здравоохранению. Мэрия. Тюмень , соловьева вера
В администрации Тюмени выбирают кандидата на пост заместителя мэра Веры СоловьевойФото: Николай Бастриков © URA.RU

Мэрия Тюмени начала поиски кандидата-преемника на пост замглавы администрации города Веры Соловьевой. Ожидается, что нынешний руководитель оставит должность в течение года и отправится на пенсию. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с настроениями руководства административного центра области.

«При всем уважении, Вере Константиновне — уже 60. Человек очень много сделал для города. Потому решение уйти на отдых будет встречено с пониманием», — комментирует собеседник агентства.

Конкретного перечня кандидатов на пост замглавы администрации, курирующего социальный блок (здравоохранение, образование, культура, спорт и молодежная политика), на сегодняшний день нет. По неофициальным данным, для замещения этой позиции обсуждается персона директора департамента по спорту и молодежной политики Евгения Хромина. Согласование, однако, проходит не без скрипа. Против Хромина играет история с его заместителем Светланой Субботиной, которая сначала ушла, а потом вернулась на должность после порноскандала с участием несовершеннолетних.

Чиновники. Отраслевое совещание по здравоохранению. Мэрия. Тюмень, хромин евгений
Если верить инсайдерам, Евгений Хромин пока единственный претендент
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

История произошла в 2016 году, когда в социальные сети утекли фотографии вечеринки, в ходе которой молодые люди распивали спиртное и занимались сексом со школьницей. В результате проверки, проведенной Следственным управлением СК РФ по Тюменской области, выяснилось, что вечеринка проходила по согласию всех участников. Также выяснилось, что на месте событий присутствовал несовершеннолетний сын Светланы Субботиной. Скандал стал достоянием СМИ, в том числе федеральных. Заместитель Евгения Хромина восстановилась в должности спустя почти год после событий.

Коллективное фото парней на фоне единственной девушки, поднявшее на уши всю Тюмень
Фото: vse42.ru

В пресс-службе мэрии Тюмени воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие окончательного решения по вопросу назначения преемника Веры Соловьевой. «Будет решение — будет информация. Сейчас нет», — отметила глава ведомства Гульнара Сидоркина в разговоре с «URA.RU».

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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