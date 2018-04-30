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Главные новости Тюменской области
12:36  30 апреля 2018 0

На трассе Тюмень — Омск автобус с 60 пассажирами влетел в фуру

Учения МЧС на пожаре в Правительстве Челябинской области. Челябинск, пострадавший, скорая помощь
Есть пострадавшиеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 503 километре трассы Тюмень — Омск водитель автобуса врезался в большегруз DAF. В салоне автобуса находилось 60 человек.

Водитель автобуса Neoplan 1958-го года рождения направлялся в сторону Омска. Предположительно, он не выдержал дистанцию и влетел в идущий впереди большегруз DAF, сообщает «Пятый канал».

В результате происшествия пострадали два человека: за помощью к медикам обратились женщина и мужчина. 1973 г. р. и 1989 г. р. соответственно. Они были осмотрены на месте происшествия и отпущены. Установлено, что водители были трезвые, сообщает пресс-служба ГИБДД по Омской области.

Информация поступила в ОМВД России по Тюкалинскому району (территория Омской области) накануне, 29 апреля, сообщает пресс-служба омской госинспекции сегодня в 10:48.

Семен Гринберг
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