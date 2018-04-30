На трассе Тюмень — Омск автобус с 60 пассажирами влетел в фуру

На 503 километре трассы Тюмень — Омск водитель автобуса врезался в большегруз DAF. В салоне автобуса находилось 60 человек.
Водитель автобуса Neoplan 1958-го года рождения направлялся в сторону Омска. Предположительно, он не выдержал дистанцию и влетел в идущий впереди большегруз DAF, сообщает «Пятый канал».
В результате происшествия пострадали два человека: за помощью к медикам обратились женщина и мужчина. 1973 г. р. и 1989 г. р. соответственно. Они были осмотрены на месте происшествия и отпущены. Установлено, что водители были трезвые, сообщает пресс-служба ГИБДД по Омской области.
Информация поступила в ОМВД России по Тюкалинскому району (территория Омской области) накануне, 29 апреля, сообщает пресс-служба омской госинспекции сегодня в 10:48.