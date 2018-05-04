Новости "URA.RU" работают!

12:03 04 мая 2018 2

СКР возбудил уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

История со сливом ядовитых отходов на левом берегу Туры, где сейчас находится микрорайон Европейский в Тюмени, вылилась в уголовное дело. Проверку после публикации материала «URA.RU» провела областная природоохранная прокуратура. Эксперты подтвердили: в почве многократно превышено содержание полихлорированных бифенилов. Эти токсичные вещества, по данным из открытых источников, являются мощными факторами подавления иммунитета, вызывая так называемый химический СПИД.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, природоохранное надзорное ведомство установило, что отходы были размещены на левом берегу реки Туры вблизи улицы Алебашевской. Как ранее писало «URA.RU», туда их слил некий местный цыганский барон, который получил контейнеры от экс-директора омских ООО «Мерк» и ООО «Природоохранное предприятие «Мерк» Дмитрия Золотарева. Отходы были слиты в котлован через дорогу от ТЦ «Лента», позднее на этом месте вырос жилой дом.

В феврале и марте этого года специалисты тюменского управления Росприроднадзора взяли пробы почвы. Оказалось, что там многократно превышено содержание полихлорированных бифенилов по сравнению с фоновыми значениями. В прокуратуре области уточнили, что площадь зараженного участка составила 26 496 квадратных метров, размер причиненного почве вреда превышает 137 миллионов рублей.

По материалам прокурорской проверки СУ СКР по Тюменской области 3 мая возбудило уголовное дело за нарушение правил безопасности при обращении с токсинами. Следователи считают, что к тюменскому инциденту причастен не только директор омской фирмы Дмитрий Золотарев. Виновным грозит наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на пять лет.

Ранее доктор химических наук, сотрудник одного из тюменских вузов на условиях анонимности пояснил корреспонденту «URA.RU», что полихлордифенилы чрезвычайно опасны при попадании в организм человека в силу накопления в жировых тканях и фактической неразрушимости в биогенных условиях. При этом в случае, если отходы не были вывезены с грунтом из котлована, опасность может грозить и жильцам дома. Источник в компании «Брусника», которая являлась застройщиком этой территории, тогда сообщил «URA.RU», что произойти история с ядовитыми отходами никак не могла: стройка была огорожена забором и охранялась, поэтому сливать там токсичные отходы не представлялось возможным.