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Главные новости Тюменской области
18:30  07 мая 2018 0

Участник праймериз «Единой России» выставил тюменцам огромные счета за ремонт

Агитация за Павла Грудинина, кандидата в президенты. Челябинск, купюры, тысяча рублей, банкноты, деньги, тысячи
Тюменцам не понравились новые тарифыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени накануне выборов в городскую думу управляющая компания кандидата в депутаты подняла жителям тарифы. За текущий ремонт людям придется заплатить в пять раз больше, чем обычно. Тюменцы предположили, что таким образом кандидат может собирать средства на свою избирательную кампанию.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» один из жителей дома по улице Боровская, 2, в квитанциях за апрель люди с изумлением увидели, что сумма за текущий ремонт выросла в несколько раз. «Раньше у нас было около 300 рублей в месяц. А теперь почти полторы тысячи, — рассказал собеседник агентства. — Разумеется, все соседи возмущены и никто не понимает, с чем связано изменение тарифа. При этом в графе значится, что был сделан какой-то перерасчет». Мужчина пояснил, что домом управляет УК «Универсал», учредителем которой является участник праймериз «Единой России» Александр Григорьев. «Что, на избирательную кампанию так деньги нужны?» — недоумевает собеседник агентства.

В управляющей компании уверены, что перерасчет сделан законно. В ООО «УК «Универсал» корреспонденту «URA.RU» пояснили: жильцам дома действительно был сделан перерасчет. В ноябре людей созывали на собрание, где УК предложила им новые тарифы. Однако жильцы на это не согласились, и УК в итоге применила общий муниципальный тариф. «Раньше они сами утверждали тариф и в текущий ремонт была включена только аварийная группа, — сообщили в экономическом отделе компании. — Остальные услуги — такие как текущий ремонт отопления, электроснабжения, конструктивных элементов, обслуживание общедомовых приборов учета, внешнее благоустройство — у них не были раньше включены, они их исключали принудительно. Поскольку они не приняли решения на собрании, был установлен муниципальный тариф, в который это все включено». Тариф начал действовать с ноября, однако применили его только сейчас — именно поэтому жителям дома выставили перерасчет сразу за полгода.

Между тем, по информации «URA.RU», сейчас жильцы дома готовят обращения в надзорные ведомства с просьбой проверить законность начисления таких сумм за текущий ремонт.

Согласно данным из открытых источников, Александр Григорьев является учредителем ООО «Универсал», а также соучредителем ООО «УК Проспект» и ПН по газификации «Ясная поляна». На праймериз «Единой России» он заявился по 21 округу, в который входит и четная сторона улицы Боровской.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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