В тюменской реке нашли труп

Труп передали сотрудникам полиции
В Тюменской области в реке Иртыш нашли тело мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
«Сегодня во втором часу дня в единую дежурную диспетчерскую службу 112 от очевидца поступило сообщение, что в реке Иртыш в районе поселка Рыборазводный Тобольского округа обнаружено тело мужчины. Прибывшие на место вызова спасатели ТОСЭР и инспекторы ГИМС извлекли тело погибшего из воды», — сообщили в МЧС.
Труп передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
