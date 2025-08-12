В тюменской реке нашли труп

В Тюменской области в реке Иртыш нашли тело мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Труп передали сотрудникам полиции
Труп передали сотрудникам полиции Фото:

В Тюменской области в реке Иртыш нашли тело мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Сегодня во втором часу дня в единую дежурную диспетчерскую службу 112 от очевидца поступило сообщение, что в реке Иртыш в районе поселка Рыборазводный Тобольского округа обнаружено тело мужчины. Прибывшие на место вызова спасатели ТОСЭР и инспекторы ГИМС извлекли тело погибшего из воды», — сообщили в МЧС.

Труп передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области в реке Иртыш нашли тело мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Обстоятельства происшествия устанавливаются. «Сегодня во втором часу дня в единую дежурную диспетчерскую службу 112 от очевидца поступило сообщение, что в реке Иртыш в районе поселка Рыборазводный Тобольского округа обнаружено тело мужчины. Прибывшие на место вызова спасатели ТОСЭР и инспекторы ГИМС извлекли тело погибшего из воды», — сообщили в МЧС. Труп передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...