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10 мая 2018
14:28  10 мая 2018 0

Хозяина загоревшегося югорско-тюменского завода полимеров предупреждали о грозящей опасности

Столб дыма от пожара на заводе «Полимерпласт» можно было увидеть далеко от места событийфото: группа «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Предварительной причиной пожара на крупном заводе тюменского-югорского предприятия «Полимерпласт» стало короткое замыкание проводки. Ранее на объекте не работала система пожаротушения. Собственник получал предписания и был вынужден исправлять ситуацию. Об этом в четверг, 10 мая, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Установка средств пожаротушения на заводе «Полимерпласт» было принципиальным требованием надзорных органов. Ранее предприятие планировало использовать в производстве изобутан, и появление огня могло вызвать мощный взрыв. Как отмечает собеседник, во время пожара средства пожаротушения сработали. Огонь появился в производственном цехе, но на него воздействовал специальный порошок из автоматической системы. Однако пламя перекинулось на кровлю, которая, в свою очередь, уже не была защищена. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

«Сама продукция не пострадала, объект подлежит восстановлению. Едкий черный дым появился из-за горящего утеплителя. Погибших и пострадавших нет. Но если бы не сработала автоматическая система пожаротушения, то последствия могли быть гораздо серьезнее», — отмечает Сергей Юсько.

Пожар произошел вечером 9 мая. Загоревшийся завод ООО «Полимерпласт» расположен в промышленной зоне Тюмени. Общие производственные мощности компании представлены тремя заводами, один из которых располагается в Сургуте. Предприятие выпускает изделия из пенополистирола, который используется в строительстве, при отделке помещений и инженерных коммуникациях. По данным «Полимерпласта», заводы обеспечивают 65% потребности пенополистирола в ХМАО и ЯНАО, а также около 90% на юге Тюменской области. Гендиректором и учредителем компании выступает Ринат Гайсин.

Эльдар Булатов
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