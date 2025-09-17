Путин наградил челябинских медиков

Президент Владимир Путин присвоил медаль имени Луки Крымского завотделением челябинской больницы №9 Александру Кулаеву. Также глава государства присвоил медикам из Челябинска почетные звания заслуженный врач России. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
«Наградить медалью Луки Крымского Кулаева Александра Ивановича, заведующего отделением городской клинической больницы №9 города Челябинск. Присвоить почетное звание заслуженный врач РФ Вербицкому Михаилу Григорьевичу, главному врачу областной клинической больницы №3», — говорится в указе президента.
Почетное звание заслуженный врач России присвоено Олегу Витальевичу Денисову. Он занимает должность главврача челябинской городской клинической больницы №9.
Путин также присвоил медаль имени Луки Крымского сотрудникам службы скорой помощи из Ярославской области — Наталье Пановой, Светлане Глуховой и Сергею Сивкову — погибшим в ДТП при исполнении служебных обязанностей. Жертвами аварии стали все члены бригады скорой помощи, а также водитель бензовоза.
