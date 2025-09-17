Мишустин выделил на поддержку пермского малого бизнеса 32 миллиона рублей

Правительство России выделило 1,5 млрд рублей из резервного фонда на поддержку экспорта малого и среднего бизнеса в регионах. Пермский край получит 32,5 млн рублей на оказание услуг предпринимателям через центры поддержки экспорта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин 16 сентября 2025 года.
«В 2025 году правительство Российской Федерации выделило 1,5 млрд рублей из резервного фонда на поддержку экспортной деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионах. Средства направят в бюджеты субъектов в виде субсидий для софинансирования расходных обязательств по предоставлению услуг центрами поддержки экспорта. Цель программы — достижение не менее 1111 единиц экспортных сделок при участии этих центров. Пермский край получит 32,5 млн рублей на оказание услуг и мер поддержки субъектам МСП», — указано в документе.
Минэкономразвития России должно заключить соглашения о предоставлении субсидий в течение 30 дней с момента опубликования распоряжения и представить отчет о целевом использовании средств до 1 июля 2026 года. Распределение средств между регионами утверждено правительством в приложении к распоряжению.
Ранее Пермский край получил одобрение на казначейский инфраструктурный кредит в размере 6,7 млрд рублей для развития Особой экономической зоны «Пермь», где планируется создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры. Эти меры направлены на привлечение инвестиций, развитие промышленности региона и поддержку новых производственных проектов.
