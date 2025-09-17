17 сентября 2025

Дедушка сбил парочку на байке в центре Екатеринбурга. Фото

В результате ДТП с мотоциклом в центре Екатеринбурга пострадали два человека
Водителя и пассажирку мотоцикла доставили в больницу
В Екатеринбурге на пересечении улицы Карла Либкнехта и проспекта Ленина водитель легковушки сбил мотоциклистов. Пожилой мужчина за рулем иномарки при повороте не заметил мчащийся мотоцикл, рассказал URA.RU очевидец.

«Куда он [мотоциклист] так летел непонятно. В итоге пострадал водитель мотоцикла Ducati и его пассажирка. Их доставили в 36-ю городскую больницу», — сообщил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

