Водителя и пассажирку мотоцикла доставили в больницу
В Екатеринбурге на пересечении улицы Карла Либкнехта и проспекта Ленина водитель легковушки сбил мотоциклистов. Пожилой мужчина за рулем иномарки при повороте не заметил мчащийся мотоцикл, рассказал URA.RU очевидец.
«Куда он [мотоциклист] так летел непонятно. В итоге пострадал водитель мотоцикла Ducati и его пассажирка. Их доставили в 36-ю городскую больницу», — сообщил собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
