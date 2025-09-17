Пермячка отсудила у чиновников компенсацию за падение на льду

В Перми суд частично удовлетворил иск местной жительницы к краевому государственному бюджетному учреждению «Дорожно-эксплуатационная служба» Пермского края (КГБУ «ДЭС»). Женщина травмировалась, упав на обледеневшем тротуаре. Об этом сообщает Мотовилихинский районный суд.
«Инцидент произошел в январе 2025 года на перекрестке улицы Советской и Комсомольского проспекта, где женщина поскользнулась, упала на спину и получила травмы головы и руки с временной потерей сознания. Суд установил, что КГБУ „ДЭС“ не выполнило обязанности по очистке тротуаров от снега и обработке их противогололедными материалами. Это нарушение привело к созданию опасных условий для пешеходов», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
По решению суда, с КГБУ «ДЭС» взыскано 15 230 рублей в счет возмещения расходов на лечение и 60 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.
Ранее в Пермском крае суд также взыскивал компенсации за вред, причиненный здоровью: в 2025 году житель региона выплатил один миллион рублей пострадавшим в ДТП после того, как по его вине пассажиры другого автомобиля получили травмы средней и тяжелой степени. Тогда суд признал обоснованность требований о возмещении морального вреда и расходов на лечение, а исполнение решения было обеспечено арестом счетов ответчика.
