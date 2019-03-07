Тюменский застройщик выступил против «РЕН ТВ» после обвинения в подкупе

В суд на телеканал «РЕН ТВ» собирается подать директор по маркетингу строительной компании «Страна—Девелопмент» Андрей Васильков. 5 марта телевизионщики в сюжете о потопе в тюменском жилом комплексе «Звездный городок» обвинили Василькова в попытке дать им взятку. В разговоре с «URA.RU» менеджер заявил, что «слова вырваны из контекста».
«Я не пытался повлиять на журналистов и не предлагал им денег, но посчитал необходимым сделать все, чтобы предотвратить распространение ложной информации, подготовленной людьми, не понимающими сути происходящего, свалившими в кучу проблемы всех тюменских новостроек. В своем расследовании они ссылались на комментарии в интернете и пытались сделать из этого „горячую“ новость на фоне наших домов», — сказал он.
Напомним, в сюжете приводятся данные, что Васильков попросил журналистов не публиковать информацию об аварии и был готов возместить расходы на командировку операторов.
Андрей Васильков передал информацию о телефонных разговорах с телеканалом в тюменскую прокуратуру. «После решения прокуратуры, я планирую принять решение о судебных разбирательствах относительно защиты моей чести и достоинства», — отметил он.
По сути конфликта — потопе в новостройках — застройщик проводит проверку и гарантирует компенсировать собственникам ущерб, если будет доказано, что авария произошла по причине установки некачественного оборудования в доме.