Тюменская прокуратура проверит застройщика, в чьем доме затопило десятки квартир

Проверке подвергнется и факт препятствия оглашению проблемы сотрудником компании Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Прокуратура Тюменской области инициировала проверку по факту подтопления квартир в доме по ул. Тимофея Чаркова, 81 стр. 1. Застройщиком оказалась тюменская компания «Страна-Девелопмент» (ранее — «Снегири»). Результаты проверки должны появиться в середине марта, заметили в ведомстве.

Также Ленинская прокуратура даст оценку действиям директора по маркетингу компании Андрея Василькова, который попытался воспрепятствовать выходу материала в СМИ о проблеме с подтоплением квартир.

«URA.RU» обратилось за комментарием к застройщику «Страна-Девелопмент». Однако в компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и обещали, что Андрей Васильков лично свяжется с редакцией. В назначенное время звонок от директора по маркетингу не поступил.

Как ранее писало агентство, в Тюмени затопило несколько десятков квартир в жилом комплексе «Звездный городок». По словам жильцов новостройки, уровень воды достигал 30 сантиметров.

Андрей Васильков дал комментарий телеканалу «Рен ТВ». Позже он попросил журналистов не публиковать сюжет об аварии в новостройке. «Может быть, он вообще не будет выходить. Если надо, с нашей стороны могут быть компенсации за тех операторов, которые там ездили», — уточнил он.