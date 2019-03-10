Надежда Бабкина стала лицом Масленицы

Бабкина увидела определенный символизм в том, что стала лицом Масленицы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Народная артистка России Надежда Бабкина стала лицом традиционной Масленицы. Такое предложение сделал ей глава Одинцовского района Андрей Иванов.

«Бабкина стала главным музыкальным гостем», — сказано в сообщении «Подмосковье сегодня». Бабкина увидела символ в том, что стала лицом Масленицы. По ее словам, данный праздник помогает сохранять традиции. Артистка отметила, что на празднования Масленицы приходит много детей и молодежи. Бабкина подчеркнула, что рада радовать их своим творчеством и согласно стать лицом этого праздника.

Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча весны. Конкретной даты празднования этого дня в календаре нет.