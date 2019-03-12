Бывший вице-губернатор Зауралья Чебыкин не явился на собственный суд

Курганский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката бывшего вице-губернатора Зауралья Сергея Чебыкина, однако сам обвиняемый, который сейчас находится в СИЗО, в процессе не участвует, передает корреспондент «URA.RU».
Причины, по которой Сергей Чебыкин не участвует в процессе даже в режиме конференц-связи из СИЗО, в процессе названы не были. Руководитель пресс-службы суда Олег Тихонов также не смог ответить на вопрос об участии бывшего вице-губернатора Зауралья
Как ранее сообщало «URA.RU», курганский городской суд установил в начале января, что Сергей Чебыкин содействовал выдаче кредита под гарантию госфонда предприятию с финансовыми проблемами. Его приговорили к трем годам колонии. Ущерб государству оценили в 16 млн рублей. При этом Чебыкин полностью признал вину и содействовал следствию. Гособвинение просило для экс-чиновника более мягкое наказание — четыре года условно.