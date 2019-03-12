11 марта 2019
10 марта 2019
09 марта 2019

Тюменцы обнаружили в магазине молоко из будущего. ФОТО

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 19:51
Размер текста
-
17
+
Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, хлеб, граненый стакан, стакан с молоком
Предприятие 12 марта предложило покупателям молоко, «произведенное» 13 мартаФото: depositphotos.com © URA.RU

Молоко с завтрашней датой изготовления обнаружили в магазине тюменцы. Фото упаковки молока «Першинское» (бренд принадлежит компании «Тюменьмолоко»), якобы произведенного 13 марта, размещено в сообществе «ЧС Тюмень» в соцсети «Вконтакте».

«Говорят, что в Першино уже наступило завтра», — подписал фото автор. Пост вызвал немедленный отклик в соцсетях. «Нас давно дурят датами на упаковках», «Невпервой. В одном из сетевых супермаркетов, где работал мой знакомый, привезли молоко из будущего аж на 4 дня раньше», «Любой производитель пищевых продуктов с маленьким сроком хранения так делает», — такие сообщения встречаются под фотографией.

Впрочем, в группе нашлись и защитники производителя. «Ошибка при печати даты. Все мы люди, мы можем и ошибаться», — написал один из них.

Получить оперативный комментарий от компании «Тюменьмолоко» не удалось. На предприятии не взяли трубку.

Производитель «Першинского» — компания «Тюменьмолоко»
ФОТО: группа «ЧС Тюмень»

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...