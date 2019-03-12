Молоко с завтрашней датой изготовления обнаружили в магазине тюменцы. Фото упаковки молока «Першинское» (бренд принадлежит компании «Тюменьмолоко»), якобы произведенного 13 марта, размещено в сообществе «ЧС Тюмень» в соцсети «Вконтакте».
«Говорят, что в Першино уже наступило завтра», — подписал фото автор. Пост вызвал немедленный отклик в соцсетях. «Нас давно дурят датами на упаковках», «Невпервой. В одном из сетевых супермаркетов, где работал мой знакомый, привезли молоко из будущего аж на 4 дня раньше», «Любой производитель пищевых продуктов с маленьким сроком хранения так делает», — такие сообщения встречаются под фотографией.
Впрочем, в группе нашлись и защитники производителя. «Ошибка при печати даты. Все мы люди, мы можем и ошибаться», — написал один из них.
Получить оперативный комментарий от компании «Тюменьмолоко» не удалось. На предприятии не взяли трубку.