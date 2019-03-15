В Тюмени ищут желающих заработать на создании новых кладбищ и крематория

Под новые захоронения выделят 135 га Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области ищут подрядчика для проектирования кладбищ и крематория. Три новых некрополя и земельный участок под крематорий займут 135,6 га. Общая стоимость проекта — 47 млн 579 тыс. рублей. Аукцион по выбору подрядчика пройдет 19 апреля.

«Сейчас в Тюмени и пригороде 12 кладбищ, которые занимают порядка 180 га. Ежедневно мы хороним по 10-15 человек, в год погребаем около 5000 людей. Необходимость в обустройстве новых кладбищ есть. Кроме того, в Тюмени давно обсуждается необходимость строительства крематория. Планируем, что уже в этом году получим проект всех кладбищ и крематория», — рассказали корреспонденту «URA.RU» в МКУ «Некрополь», которое выступает заказчиком.

Согласно проекту, до конца 2019 года подрядчику необходимо спроектировать участки под размещение городских кладбищ: разделить землю на кварталы, предусмотреть общественные туалеты, камеры видеонаблюдения, мусоросборники, емкости для воды, забор, административно-бытовой корпус, пост охраны и домик смотрителя. Заезд на новые кладбища будет организован не через старые захоронения, а отдельно — с ул. Червишевский тракт. В результате в городе появятся некрополи «Червишево-4», «Червишево-5» и «Червишево-6».

В рамках проектирования крематория планируется обустроить колумбарий — стену скорби для хранения урн с прахом. По словам представителей МКУ «Некрополь», в 2020 году начнется постепенное строительство кладбищ за счет городского бюджета.