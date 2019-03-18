17 марта 2019

Россияне рассказали о своей «работе мечты»

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 07:58
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Ярмарка вакансий. Челябинск, работа, поиск работы, рынок труда, ярмарка вакансий, безработица
Самые важные показатели — стабильность и зарплатаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне назвали главные критерии «работы мечты». Стабильность оказалась важнее, чем местоположение офиса или корпоративный детсад.

«К критериям „работы мечты“ россияне отнесли в первую очередь стабильность и высокий уровень зарплаты», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru. Стабильность оказалась важной для 76 процентов опрошенных, высокая зарплата — для 74 процентов.

В тройке главных критериев — хороший коллектив. Он важен для 73 процентов опрошенных. Чуть более половины респондентов внимание обращают на руководителя — он должен быть опытным и лояльным, а также на расположение места работы относительно дома. Наличие детского сада оказалось в списке критериев «работы мечты» на последнем месте.

Ранее Минтруд рассказал, в каких профессиях проще всего найти работу. Трудоустроиться будет легче врачам, медперсоналу, квалифицированным рабочим, строителям и электротехникам, напоминает агентство Nation News.

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