Названы две вероятные причины катастрофы Boeing в Эфиопии

Катастрофа Boeing 737 MAX в Эфиопии могла произойти из-за слабого контроля на каждой стадии допуска лайнера на рынок авиаперевозок либо из-за частичной модернизации машины на базе 737-й модели. Об этом заявили немецкие эксперты в авиационной индустрии.
«Полагаю, ошибка заключалась в том, что самолет [Boeing 737 MАХ 8] был модернизирован частично, а не построен заново, как полноценный летальный аппарат», — цитирует РИА «Новости» профессора Технического университета Берлина и специалиста по воздушному праву доктора Эльмара Гиемулла. По его словам, лайнер был лишь модификацией Boeing 737 со своими «особенностями».
«[Новые] двигатели [на Boeing 737 MАХ 8] создавали нежелательное ускорение при наборе высоты, в результате чего самолет „задирал нос“. Это, в свою очередь, нейтрализовалось включением программы MCAS, которая „опускала нос“», — пояснил Гиемулла. По его словам, такое решение, вероятно, привело к катастрофе в Индонезии, где пилоты пытались выровнять самолет, но «проиграли эту битву».
В свою очередь, профессор авиадинамики, авиамеханики и авиастроения в технической высшей школе в Ингольштадте Эроль Эзгер пояснил, что еще существенной проблемой является нехватка ресурсов, персонала, времени. Источниками ошибок могут стать как производитель, так и регулирующие органы, и авиакомпании, уточнил эксперт. «Если вы серьезно говорите о безопасности, вы должны усилить эти элементы цепочки», — подчеркнул Эзгер.
Boeing 737 MАХ 8 разбился 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Погибли 157 человек, включая трех россиян. 29 октября 2018 года машина этой же модели потерпела крушение в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. После трагедии в Эфиопии десятки стран приостановили пролеты этих самолетов над своей территорией.