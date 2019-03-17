Данные черных ящиков с Boeing, рухнувших в Эфиопии и Индонезии, показали сходство авиакатастроф

Данные обнаруженных бортовых самописцев указали на сходство авиакатастроф с Boeing 737 MAX, произошедших в Эфиопии 10 марта этого года и в Индонезии 29 октября 2018 года. Об этом заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.
«Было отмечено чёткое сходство между рейсом Ethiopian Airlines 302 и индонезийским рейсом Lion Air 610», — цитирует RT слова министра со ссылкой на The Wall Street Journal.
Бортовые самописцы после авиакатастрофы в Эфиопии специалисты начали изучать 15 марта. К этому времени стало известно, что черные ящики находились в хорошем состоянии и удалось расшифровать фактически всю информацию. Могес уточнила, что правительство Эфиопии собирается в течение месяца опубликовать доклад об авиакатастрофе.
Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт через несколько минут после взлета, погибли все 157 человек, находившихся на борту, в том числе трое россиян. Во время катастрофы самолета Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.
После крушения лайнера в Эфиопии 50 мировых держав, в том числе и россия отказались от эксплуатации Boeing 737.