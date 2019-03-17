Сможет ли новый российский лайнер заменить падающие «Боинги»?

МС-21 станет конкурентом 737 Max и Airbus A320neo Фото: uacrussia.ru

Накануне в Иркутске первый полет совершил третий опытный пассажирский лайнер «Магистральный самолет XXI века» — МС-21. Производство — Россия. На воздушное судно возлагают большие надежды. Правительство рекомендовало авиакомпании «Победа» закупить отечественные машины вместо «опасных» Boeing 737 Max. Эксперты в авиационной индустрии рассказали «URA.RU», какие проблемы стоят перед новинкой прежде, чем машина подвинет с российского рынка зарубежные аналоги.

Технические характеристики российской новинки позволят конкурировать с западными самолетами Фото: Фото: unsplash.com

К моменту запуска в серийное производство МС-21 будет обладать техническими характеристиками, которые позволят машине конкурировать с зарубежными аналогами, уверен председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров. «Отечественный лайнер обещает быть на уровне американских и европейских Boeing 737 Max и Airbus A320neo. Однако сказать о стоимости полетов и обслуживания сложно, поскольку готового продукта еще нет», — пояснил в разговоре с «URA.RU» эксперт.

Проблем сбыта у МС-21 не будет, уточнил собеседник агентства. «Нет сомнений в том, что российское правительство сделает все возможное, чтобы обеспечить благоприятные условия для приобретения новинки отечественными предприятиями», — пояснил Комаров.

Однако прежде, чем машина получит свои высокие характеристики, необходимо построить ее из заявленных материалов, отметил эксперт. «В частности,

крылья должны создаваться из композиционного материала, которого в России нет. На него наложены станции. После того, как замену найдут, придется заново сертифицировать авиаузлы», — заметил Комаров.

По его словам, именно это и является причиной, почему серийный запуск «Магистрального самолета XXI века» отложен на 2022—2023 года.

В то же время необходимо решить проблему сертификации отечественного лайнера, объяснил «URA.RU» гендиректор международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко. «На это мало кто обращает внимание, но если у самолета не будет сертификата о летной годности европейского и американского образца, то МС-21 будет использоваться только „Победой“ [на внутреннем рынке]», — уточнил эксперт.

Бороться с американским производителем российской новинке будет тяжело, отметил Мельниченко. «У Boeing история 102 года, корпорация является крупнейшим поставщиком самолетов на гражданском рынке. А МС-21 вчера только третью машину подняли в вверх», — пояснил собеседник агентства. В связи с этим говорить о перспективах для МС-21 пока рано.

Более критичной точки зрения придерживается эксперт по авиационной промышленности Сергей Крутоусов. «В первую очередь МС-21 не имеет влияния на мировое авиастроение, отечественной разработке необходимо еще состояться как самолету, а для этого машина должна пройти испытания и сертификацию, в том облике, в котором она предстанет перед рынком с перспективным двигателем ПД-14», — пояснил эксперт.

Крайне важным вопросом является сервисная система МС-21, заметил Крутоусов. «Самолет может состояться, как технологический проект, но, скорее всего, из него получится второй [проблемный] Sukhoi Superjet», — отметил собеседник агентства. Единственно МС-21 попадает в рыночную нишу по размерам и количеству пассажирских мест, уточнил он.

15 марта газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что правительство РФ рекомендовало российским авиаперевозчикам приобретать МС-21 вместо Boeing. Отмечалось, что такое решение не связано с крушением 10 марта Boeing 737 МАХ в Эфиопии, в результате которого погибли 157 человек. 29 октября 2018 года такой же лайнер разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек. На момент написания материала в 66 странах мира приостановили эксплуатацию серии Boeing 737 МАХ, в семи странах запретили их эксплуатацию.