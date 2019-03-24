Правительство Британии готовит отставку Терезы Мэй

Больше десяти британских министров настаивают на отставке премьер-министра страны Терезы Мэй на фоне проблем выхода королевства их Евросоюза. Об этом сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного источника.
По словам неназванного министра, 22 марта Мэй заставили назвать дату своей отставки. «Конец близок. Она уйдет через десять дней», — приводит «Газета.ru» слова собеседника британского издания. С тем, что Терезе нужно покинуть свой пост, якобы согласились 11 министров.
В субботу, 23 марта, в Лондоне прошла акция протеста, в которой приняли участие около миллиона человек. Люди вышли на улицы с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Евросоюза.