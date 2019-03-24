Миллион человек вышли на улицы Лондона с требованием повторно провести референдум по Brexit

В субботу, 23 марта, в Лондоне прошел марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. По данным организаторов акции, на городские улицы вышло порядка миллиона человек.
«Спасибо миллиону участников марша за то, что они собрались сегодня со всей страны», — приводит РИА «Новости» заявление группы активистов People’s Vote, которые и организовали марш.
Участники демонстрации прошли с центральной улицы Парк-Лейн к парламенту, возле которого развернули транспаранты с призывом дать жителям страны еще раз высказать свое мнение по поводу выходу Британии из ЕС. «Я уверен, что, если сейчас провести ещё один референдум, то большинство проголосует за то, чтобы остаться в ЕС. То, что случилось три года назад, было большой ошибкой», — заявил один из протестующих.
Голосование по Brexit, как напоминает RT, прошло еще в 2016 году, однако процедура выхода страны из Евросоюза до сих пор не завершена. Изначально брексит был назначен на 29 марта, но по просьбе британского премьера Терезы Мэй его перенести на 30 июня. Составленное ей соглашение с ЕС ранее дважды отвергалось парламентом.