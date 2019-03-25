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Ребенок, переболевший корью в Тюмени, заразил соседей по подъезду

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 12:00
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Родители ребенка, который стал источником заражения, не обращались к врачам за помощьюФото: Александр Мамаев © URA.RU

С начала года в Тюмени отмечено три случая заболевания корью. Среди инфицированных оказались два ребенка и один взрослый. Все они проживали в одном подъезде и даже не знали, что источник заражения находится рядом с ними.

«Пятимесячный ребенок приехал из Киргизии с родителями и не был привит по возрасту от кори. За медицинской помощью родители не обращались. Именно этот ребенок стал источником заражения для трехлетнего ребенка и непривитого взрослого. Все заболевшие проживают в одном подъезде многоквартирного дома», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Все случаи заболевания корью подтверждены лабораторно.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения заметили, что вакцины в регионе достаточно. Медики проводят вакцинацию населения против кори в плановом режиме.

Как ранее писало «URA.RU», первый в этом году случай кори в Тюмени был отмечен в начале марта. Ребенок находился под наблюдениями врачей.

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