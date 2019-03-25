Зауралец вызвал полицейских и напал на них с вилами

Пьяный мужчина набросился на сотрудников полиции, к которым сам же обращался за помощью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя села Осиновское Каргапольского района Курганской области. Мужчина напал на сотрудников полиции с вилами, а после этого — с ножом. При этом стражей порядка подозреваемый вызвал сам, заявив о краже.

Инцидент произошел в минувшие выходные. 35-летний мужчина заявил в полицию о якобы похищенной у него зернодробилке. «Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, во дворе дома, где проживал, используя в качестве оружия вилы, угрожал сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия по его заявлению», — рассказали «URA.RU» в следственном управлении СК России по Курганской области.

После того, как полицейские выяснили, что заявление о краже было ложным, обвиняемый снова попытался напасть на них, теперь уже с ножом. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Следствие уже попросило суд заключить обвиняемого под стражу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что жительнице Альменевского района Курганской области за оскорбление полицейского и «применении в отношении него насилия, не опасного для жизни или здоровья», назначили наказание в виде лишения свободы на один год и один месяц условно с испытательным сроком один год. В Куртамыше женщину отправили в колонию на один год и один месяц за погром, который она устроила в местном отделе полиции.