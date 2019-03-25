Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России. ВИДЕО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 19:34
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Певец сломал ногу и пришел на вручение награды после операцииФото: Дима Билан, Instagram

Российский поп-исполнитель Дима Билан получил звание заслуженного артиста России. Награду певцу вручил министр культуры РФ Владимир Мединский в атриуме Большого театра. На церемонию награждения Билан пришел на костылях после операции, проведенной из-за того, что артист сломал ногу.

«Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!» — написал Билан в Instagram. Исполнитель также выразил благодарность всем своим поклонникам, поддерживающим его творчество. Аналогичное звание также получила артистка балета Большого театра Анна Никулина, отмечает RNS.

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Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям - то есть вам ,друзья , всем кто писал письма , поддерживал меня и был и остаётся поклонником моей музыки и моего пути - это наша награда !!! Конечно спасибо министерству культуры , быть на острие у руля огромного потока вкусов направлений , мнений ,жанров и характеров- труд невероятный !!! Мы же все таки государство не анархическое ! Не буду уходить в дебри , тем более это не моя профессия , скажу просто все начинается с нас самих и трудится , вышибая искры в профессии - это главное !!! Рад служить душам людей !!! Спасибо вам за эту оценку , быть нужным эта идея одна из главных !!! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны! #заслуженныйартистроссии #билан #димабилан

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Билан сломал ногу в двух местах днем 18 февраля, поскользнувшись на льду. На следующий после падения день артисту должны были делать операцию, но он не захотел переносить трехчасовой концерт в Питере, который был запланирован на 22 февраля. В итоге ему вставили девять шурупов в ногу и концерт состоялся.

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