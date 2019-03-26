Главный полицейский Тюменской области ушел на больничный после обысков ФСБ

Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов после обысков в здании управления ушел на больничный. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Начальник управления на больничном. Не готовы сказать, на какое время он ушел», — отметили в ведомстве. На этой неделе в графике приема граждан руководящим составом регионального управления полиции у Алтынова запланирована встреча на 30 марта. О том, состоится ли она, на данный момент ничего не известно.
Ранее «URA.RU» сообщало, что утром 22 марта сотрудники ФСБ пришли с обысками в здание управления министерства внутренних дел по Тюменской области. В результате были задержаны трое экс-полицейских, которым в воскресенье была избрана мера пресечения.