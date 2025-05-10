Тюменские медики впервые удалили редкую кисту малоинвазивным методом

Врачи Областной больницы №1 в Тюмени впервые в истории медицинского учреждения провели лапароскопическую операцию по удалению редкой пресакральной кисты у 32-летней пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе больницы и отметили, что ранее подобные вмешательства выполнялись исключительно открытым способом.
«Пресакральная киста — редкое заболевание. Это первый случай в истории клиники, когда подобное хирургическое вмешательство было выполнено малоинвазивным способом», — сообщается в telegram-канале медучреждения. Врач Сергей Липовой пояснил, что крупное новообразование располагалось между копчиком и прямой кишкой, что требовало высокой точности работы хирургов и использования современного оборудования.
Операция длилась три часа. Хирургам удалось полностью выделить кисту, исключив в дальнейшем ее новое появление. Пациентка быстро пошла на поправку и снова может жить без обезболивающих препаратов.
Ранее в Екатеринбурге врачи городской клинической больницы №14 также провели малотравматичную операцию по удалению гигантской кисты брюшной полости у 51-летней пациентки. Тогда врачи успешно извлекли образование объемом около семи литров, что позволило женщине вернуться к нормальной жизни.
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