10 мая 2025
09 мая 2025

Тюменские медики впервые удалили редкую кисту малоинвазивным методом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подобный вид вмешательства для удаления кисты выполнен тюменскими врачами впервые
Подобный вид вмешательства для удаления кисты выполнен тюменскими врачами впервые Фото:

Врачи Областной больницы №1 в Тюмени впервые в истории медицинского учреждения провели лапароскопическую операцию по удалению редкой пресакральной кисты у 32-летней пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе больницы и отметили, что ранее подобные вмешательства выполнялись исключительно открытым способом.

«Пресакральная киста — редкое заболевание. Это первый случай в истории клиники, когда подобное хирургическое вмешательство было выполнено малоинвазивным способом», — сообщается в telegram-канале медучреждения. Врач Сергей Липовой пояснил, что крупное новообразование располагалось между копчиком и прямой кишкой, что требовало высокой точности работы хирургов и использования современного оборудования.

Операция длилась три часа. Хирургам удалось полностью выделить кисту, исключив в дальнейшем ее новое появление. Пациентка быстро пошла на поправку и снова может жить без обезболивающих препаратов.

Ранее в Екатеринбурге врачи городской клинической больницы №14 также провели малотравматичную операцию по удалению гигантской кисты брюшной полости у 51-летней пациентки. Тогда врачи успешно извлекли образование объемом около семи литров, что позволило женщине вернуться к нормальной жизни.

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Врачи Областной больницы №1 в Тюмени впервые в истории медицинского учреждения провели лапароскопическую операцию по удалению редкой пресакральной кисты у 32-летней пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе больницы и отметили, что ранее подобные вмешательства выполнялись исключительно открытым способом. «Пресакральная киста — редкое заболевание. Это первый случай в истории клиники, когда подобное хирургическое вмешательство было выполнено малоинвазивным способом», — сообщается в telegram-канале медучреждения. Врач Сергей Липовой пояснил, что крупное новообразование располагалось между копчиком и прямой кишкой, что требовало высокой точности работы хирургов и использования современного оборудования. Операция длилась три часа. Хирургам удалось полностью выделить кисту, исключив в дальнейшем ее новое появление. Пациентка быстро пошла на поправку и снова может жить без обезболивающих препаратов. Ранее в Екатеринбурге врачи городской клинической больницы №14 также провели малотравматичную операцию по удалению гигантской кисты брюшной полости у 51-летней пациентки. Тогда врачи успешно извлекли образование объемом около семи литров, что позволило женщине вернуться к нормальной жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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